Defesa Civil testará novo sistema de alertas em Belo Horizonte neste domingo

Defesa Civil testará novo sistema Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

Moradores de Belo Horizonte receberão neste domingo (1º) um alerta em seus celulares como parte do teste do projeto “Defesa Civil Alerta”. O sistema, que entrará em funcionamento no dia 4 de dezembro, utilizará a rede de telefonia celular para emitir notificações gratuitas e emergenciais à população em áreas de risco.

O sistema foi desenvolvido pela Defesa Civil Nacional em parceria com o Ministério das Comunicações, a Anatel e as operadoras de telefonia. As mensagens, acompanhadas de um aviso sonoro, serão enviadas diretamente aos celulares, interrompendo qualquer conteúdo em uso, mesmo em aparelhos configurados no modo silencioso. Não será necessário cadastro prévio para receber os alertas, que funcionarão em dispositivos com cobertura 4G ou 5G.

O programa será implantado gradualmente, com previsão de alcance em todas as cidades das regiões Sudeste e Sul até o final de 2024. Nas demais regiões do Brasil, a expectativa é que o sistema esteja disponível em 2025.

Testes e aprovação

Antes de sua expansão, o sistema passou por um projeto-piloto em agosto de 2023, sendo testado em 11 municípios brasileiros: Roca Sales (RS), Muçum (RS), Blumenau (SC), Gaspar (SC), Morretes (PR), União da Vitória (PR), São Sebastião (SP), Cachoeiro do Itapemirim (ES), Indianópolis (MG), Petrópolis (RJ) e Angra dos Reis (RJ).

Após 30 dias de testes, uma pesquisa revelou que 87% dos participantes avaliaram a ferramenta de forma positiva. Essa aceitação reforça a expectativa de que o sistema seja bem recebido e cumpra seu objetivo de reduzir riscos em situações de emergência.

Com o “Defesa Civil Alerta”, as autoridades esperam tornar mais eficiente a comunicação de avisos em situações de desastres, protegendo vidas e reduzindo danos materiais.