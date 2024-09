Defesa de Deolane recorre ao STJ após nova prisão, e mãe tem pedido de liberdade negado Dupla foi alvo da Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro e a divulgação de jogos online ilegais Cidades|Gabriela Coelho e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 12/09/2024 - 09h13 (Atualizado em 12/09/2024 - 09h13 ) ‌



Deolane está presa desde terça-feira Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra - 1.1.2024

A defesa de Deolane Bezerra entrou com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ), após a influenciadora ser presa novamente nesta terça-feira (10). A mesma equipe de advogados também representa a mãe de Deolane, Solange Alves, cujo pedido de soltura foi negado pela Justiça. Deolane e Solange foram alvos da Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro e a divulgação de jogos online ilegais. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e mais de R$ 2 bilhões foram bloqueados.

Segundo a assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a liberdade de Deolane foi revogada devido ao descumprimento de medidas cautelares impostas a ela. No momento em que deixou a Colônia Penal Feminina, na terça-feira, Deolane concedeu uma entrevista a jornalistas que a aguardavam e criticou o delegado responsável por sua prisão, além de afirmar que sua detenção era criminosa. Por ordem da Justiça, ela não deveria ter conversado com a imprensa, uma das regras impostas para sua soltura.

Relembre o caso

Deolane foi detida na última quarta-feira (4) na praia de Boa Viagem, no Recife, onde estava com a família para acompanhar a formatura de sua mãe. A influenciadora teve joias, relógios, dinheiro e um carro apreendidos pela polícia.

A Justiça de Pernambuco realizou uma audiência de custódia na tarde desta quarta-feira (11) e decidiu que Deolane Bezerra continuará presa preventivamente na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco. Segundo a assessoria de imprensa do TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco), a audiência foi conduzida de forma virtual.

O que foi apreendido?

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) divulgou fotos dos bens apreendidos na operação Integration, que teve a influenciadora digital entre os alvos.Um SUV Range Rover, da marca Land Rover, avaliado em mais de R$ 600 mil, foi apreendido na casa da influenciadora, na Grande São Paulo.





Range Rover custa mais de R$ 600 mil Divulgação/SSP-SP

Além disso, os policiais civis apreenderam um jatinho Cessna 560XLS, fabricado em 2008 e com capacidade para nove passageiros. A aeronave, de prefixo PR-TEN, pertence à empresa Balada Eventos e Produções Ltda., sediada em Goiânia, mas é operada pela J.M.J Participações Ltda., com sede em São Paulo. Um avião desse tipo pode custar entre R$ 30 milhões e R$ 36,6 milhões, segundo sites especializados nos Estados Unidos.