Dia do Soldado: evento no Templo de Salomão homenageia 77,2 mil agentes de segurança Militares e profissionais da área da Justiça receberão “Condecoração dos Heróis”, da Igreja Universal, neste domingo (25) em São Paulo Cidades|Do R7 25/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2024 - 02h00 ) ‌



Dia do Soldado: Universal homenageia forças de segurança do país neste domingo (25) Divulgação/Secretaria de Segurança Pública

A Igreja Universal promove um evento, neste domingo (25), para homenagear 77,2 mil militares, demais policiais e outros profissionais de segurança e Justiça do país em comemoração ao Dia do Soldado.

O encontro, que será realizado às 9h30 no Templo de Salomão, em São Paulo, visa reconhecer os serviços prestados pela categoria à sociedade. Os convidados vão receber a “Condecoração dos Heróis das Forças de Defesa, Segurança e Justiça” por meio da Capelania UFP.

Esse é um programa social que presta, há mais de seis anos, assistência espiritual, social e valorização às forças de segurança.

O Bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil, destaca a importância da ocasião e convida: “Precisamos de segurança e, neste domingo, Dia do Soldado, a Universal reconhece o trabalho desses heróis. Compareça a um templo e acompanhe esta condecoração. Todos são bem-vindos”.

‌



A solenidade acontecerá nesta data em todos os templos da Igreja espalhados pelos 26 estados e o Distrito Federal e contará com o suporte de 10,8 mil voluntários da UFP. A estimativa nacional é que, neste ano, 77,2 mil profissionais de segurança sejam agraciados com um diploma e reconhecimento público.

Evento no Templo de Salomão

O evento principal de 25 de agosto ocorre no Templo de Salomão, no bairro do Brás, na capital paulista. No mesmo endereço, a recepção também acontecerá às 7h e 18h. No ano passado, somente no Templo, cerca de mil agentes de segurança e justiça receberam a distinção.

‌



Serão contemplados, neste ano, os seguintes grupos de profissionais: Forças Armadas, Polícias Federal, Civil, Militar, Penal, Rodoviária Federal, integrantes da Justiça e Ministério Público, além de Guardas Civis Municipais e Agentes de Trânsito.

Reconhecimento profissional

Responsável pelo trabalho da Capelania UFP em território nacional, Roni Negreiros informa como será a cerimônia: “Estaremos de braços abertos. Os agentes de segurança receberão um diploma por heroísmo. Acima de tudo, poderão ouvir uma palavra transformadora, uma palavra de vida”.

‌



Paulo Rafael, 52 anos, conhece as ações realizadas pela Capelania UFP. O policial militar aposentado avisa que vai participar da comemoração em São Paulo e deixa seu agradecimento: “A honraria concedida tem grande significado para nós, que fizemos o juramento de servir e proteger, mesmo sob risco de morte”.

Veterano da Polícia Militar, ele sublinha o motivo desta acolhida ter grande valor: “Pois nós, policiais, muitas vezes nos sentimos esquecidos pela sociedade”. E recorda outros benefícios da iniciativa: “O que aprendi me ajudou em situações difíceis no trabalho e, também, na vida particular, familiar e com colegas”.

O Coronel Paulo Amêndola, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, também registra sua gratidão pela obra realizada junto aos profissionais de segurança: “Falar sobre a Capelania UFP é fácil. Tenho acompanhado, muitas vezes, o esforço que esse grupo tem feito em favor das polícias estaduais, forças armadas e da própria justiça”, lembra.

A Capelania UFP enfatiza que suas ações são realizadas independentemente de crenças religiosas: é a oferta de um auxílio humanitário e emocional. Caso seja solicitada, é concedida uma palavra positiva, de força e encorajamento.