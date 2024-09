‘Dinheiro não traz felicidade’, disse Deolane Bezerra horas antes de ser presa Advogada e influenciadora estava em Pernambuco, onde visitou familiares na terça-feira Cidades|Do R7 04/09/2024 - 12h46 (Atualizado em 04/09/2024 - 12h56 ) ‌



Deolane passeou pela Ilha de Itamaracá Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra

As últimas horas da influenciadora e advogada Deolane Bezerra antes de ser presa, na manhã desta quarta-feira (4), incluíram um passeio e encontros familiares. Em uma publicação no Instagram, na terça-feira (3), ela caminhava por uma propriedade na Ilha de Itamaracá (PE), mostrando as belezas do lugar.

“Tem vida mais barata, mas não presta. Mentira, gente, a gente é feliz com pouco. Dinheiro não traz felicidade. Compra algumas coisinhas, compra, mas não traz felicidade plena”, disse ela, conhecida por exibir uma vida de luxo e ostentação nas redes sociais.

À noite, Deolane visitou uma prima e também foi à casa dos avós, onde passou parte da infância, na cidade de Vitória de Santo Antão, a 46 km do Recife.

“Tantas lembranças, eu precisava, acho, vir aqui no meu lugar, ver meu povo. Como me fez bem.”

Deolane foi presa na operação Integration, que investiga uma organização criminosa que movimentou R$ 3 bilhões provenientes de jogos ilegais.

A Justiça pernambucana expediu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiania. A advogada estava em um imóvel na praia de Boa Viagem e foi detida com a mãe, Solange Bezerra.

Também foi determinada a apreensão de bens, valores e o bloqueio de contas bancárias até o limite de R$ 2,1 bilhões. A polícia não sabe, porém, quanto desse montante foi confiscado.

Policiais de São Paulo também cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa dela, em um condomínio na Grande São Paulo, onde foram apreendidos um carro de luxo, dinheiro em espécie, joias e documentos.

A irmã de Deolane, a também advogada Daniele Bezerra, foi às redes sociais para defender a família — a mãe delas também foi detida — e disse que elas provarão ser inocentes.

“Mais uma vez a minha família está sendo perseguida. Mais uma vez eu venho aqui colocar a minha cara a bater e falar que estamos sendo perseguidas e que vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Espero que não venham especular e não me perguntem nada. O que eu tinha que dizer está dito aqui e se eu tiver mais alguma atualização eu venho falar, porque nós não temos vergonha, nós não devemos nada.”