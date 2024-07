Distribuidoras de energia relatam instabilidade devido apagão cibernético, diz Aneel Ocorrido afetou diversas empresas pelo mundo, incluindo bancos, companhias aéreas e hospitais Cidades|Do R7, em Brasília 19/07/2024 - 14h01 (Atualizado em 19/07/2024 - 15h07 ) ‌



Aneel informou que seus sistemas não foram afetados Marcello Casal/ Agência Brasil

Distribuidoras de energia do país relataram problemas em sistemas comerciais e de atendimento às equipes de campo devido ao apagão cibernético global que ocorreu nesta sexta-feira (19), informou a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). Entretanto, as companhias alegaram que o serviço de fornecimento de energia no Brasil não foi afetado.

Segundo a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), os sistemas computacionais da agência e da ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) não foram impactados pela instabilidade. “As distribuidoras estão em prontidão e mobilizadas para reduzir eventuais impactos”, informou a agência.

O apagão afetou diversas empresas pelo mundo, incluindo bancos, companhias aéreas e hospitais. A instabilidade teria sido causada por um problema na atualização de conteúdo para computadores com sistema do Windows, informou a empresa de segurança cibernética CrowdStrike, que informou ter tomado conhecimento de falhas em um sensor do sistema operacional da Microsoft.

As empresas responsáveis pelo apagão afirmaram já ter corrigido as falhas que desencadearam o problema. A Microsoft, responsável pelo Windows, emitiu um comunicado em que afirma que “a causa subjacente [do apagão] foi corrigida, no entanto, o impacto residual continua afetando alguns aplicativos e serviços do Microsoft 365″.

