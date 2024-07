Doença de Newcastle é confirmada em granja no Rio Grande do Sul, diz Mapa Enfermidade é causada por vírus e último registro no Brasil tinha sido em 2006 Cidades|Do R7 e Thays Martins, do R7, em Brasília 17/07/2024 - 22h24 (Atualizado em 17/07/2024 - 22h26 ) ‌



Granja fica em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul Agência Brasil - arquivo

O Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) confirmou um foco da doença de Newcastle em uma granja no município de Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, o foco positivo foi confirmado às 16h desta quarta-feira (17) pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, reconhecido como de referência internacional para o diagnóstico da doença. O último registro do vírus no Brasil tinha sido em 2006.

Segundo o ministério, a granja foi interditada imediatamente incluindo suspensão de movimentação das aves, a partir do primeiro atendimento pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul.

Ainda de acordo com a pasta, todas as aves serão eliminadas e o local será totalmente limpo, seguindo o Plano de Contingência de Influenza Aviária e doença de Newcastle.

Também será realizada investigação complementar em raio de 10km ao redor da área de ocorrência do foco, além de outras medidas que forem necessárias conforme avaliação epidemiológica.

O Mapa também informou que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial permanece seguro e sem contraindicações.

Doença de Newcastle

A doença de Newcastle é causada pelo vírus paramixovírus aviário sorotipo 1 (APMV-1) e afeta aves domésticas e silvestres. Os animais infectados apresentam sinais respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema da cabeça.

Os últimos casos confirmados no Brasil ocorreram em 2006 e em aves de subsistência, nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A doença é altamente contagiosa