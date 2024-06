Donos de carros que tiveram perda total nas chuvas do RS podem pedir devolução do IPVA Restituição é proporcional aos meses em que o motorista deixou de exercer posse ou propriedade do veículo

Cidades|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 10/06/2024 - 15h02 (Atualizado em 10/06/2024 - 15h02 )

