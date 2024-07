Cidades |Do R7 e Thays Martins, do R7, em Brasília

Dunga, ex-técnico da Seleção, e mulher sofrem acidente de carro no Paraná Carro em que casal estava capotou na BR-116, em Campina Grande do Sul

‌



A+

A-

Carro do ex-técnico Dunga capotou PRF/ divulgação - 13.07.2024

O ex-técnico da Seleção Brasileira Carlos Caetano Bledorn Verri, mais conhecido como Dunga, e a mulher dele, Evanir Verri, sofreram um acidente de carro neste sábado (13), na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Os dois tiveram ferimentos leves e foram levados a um hospital.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o carro em que eles estavam seguia de São Paulo no sentido Curitiba, quando, sob chuva, o motorista perdeu o controle da direção, saiu de pista, colidiu contra o barranco no canteiro central e capotou no km 39 da rodovia. Os dois fizeram teste de etilometro, mas o resultado foi negativo.

“O local de acidente, com muitas curvas, está sob chuvas constantes e com registros frequentes de acidentes, sendo necessário um comportamento defensivo dos motoristas, principalmente, reduzindo a velocidade e aumentando a atenção à direção”, disse a PRF em nota.

O casal foi levado ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. O R7 tenta contato com a unidade.