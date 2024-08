Em três dias, PF, Funai e Ibama destruíram 223 balsas utilizadas pelo garimpo ilegal no Amazonas Atividade pode causar danos ao meio ambiente, à saúde pública e aos povos tradicionais Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 22/08/2024 - 12h17 (Atualizado em 22/08/2024 - 13h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Atividade pode causar dados ao meio ambiente Divulgação/PF - 22.8.2024

A Polícia Federal, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) destruíram, até esta quinta-feira (22), 223 balsas de garimpo que atuavam ilegalmente no Rio Madeira e seus afluentes, no Amazonas. A operação Prensa começou na segunda-feira (20), e os números foram alcançados em três dias.

Segundo a PF, as ações contam com policiais federais especializados que percorrem municípios do sul do estado para fiscalizar possíveis atividades ilegais na região. “A ação será contínua e com prazo indeterminado para finalizar”, afirmou a corporação.

A prática do garimpo pode causar danos ao meio ambiente e à saúde pública, pois as águas podem ser contaminadas por mercúrio e cianeto. Além disso, o garimpo interfere na cultura dos povos tradicionais, uma vez que áreas indígenas podem ser invadidas pelos criminosos na região.

Impactos

O garimpo deixou um rastro de destruição nas terras Yanomami e afetou a alimentação e, principalmente, a saúde dos indígenas. Embora o número de garimpeiros na região tenha caído drasticamente, a ameaça ainda persiste.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Atualmente, 8 mil cestas básicas são enviadas pelo governo federal todo mês, e enfermeiros e médicos também trabalham para recuperar a saúde que o garimpo comprometeu.

Devastação

Um levantamento divulgado em março deste ano pela ONG Greenpeace mostrou que, no ano passado, o garimpo ilegal devastou 1.410 hectares nas terras indígenas dos povos Kayapó, Munduruku e Yanomami. O número equivale ao desmatamento de quatro campos de futebol por dia, segundo a instituição.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As terras Kayapó, Munduruku e Yanomami são as mais afetadas pela expansão garimpeira, concentrando 95% da mineração ilegal em territórios indígenas. Segundo o Greenpeace, o garimpo irregular devastou 26 mil hectares desses três territórios, uma área maior do que a cidade do Recife.

No ano passado, a terra Kayapó foi a mais devastada por garimpo ilegal, somando 1.019 hectares. Até dezembro de 2023, o território havia acumulado mais de 15,4 mil hectares de garimpo.

‌



De acordo com a ONG, o território Munduruku é o segundo mais invadido. O levantamento mostrou que os garimpos estão próximos de pelo menos 15 aldeias. Até dezembro de 2023, a área total garimpada somava 7.094 hectares. Considerando os números dos últimos dois anos, a atividade nos rios do povo Munduruku devastou uma área de 582,7 hectares, superior a 580 campos de futebol.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No território Yanomami, 3.892 hectares foram devastados por garimpeiros até 2023. Os dados do Greenpeace mostram que a abertura de novas áreas de atividade teve um pico em janeiro, seguido por uma queda drástica em fevereiro, logo após o governo federal decretar situação de emergência nacional no território. Em março e outubro, houve novos picos de expansão garimpeira.

Transparência do Ouro

O Portal da Transparência do Ouro, elaborado pela organização não governamental WWF, aponta a existência de 1.943 títulos para mineração de ouro no Brasil validados pela Agência Nacional de Mineração. Desses, apenas 185 (9,5%) estão em conformidade com os critérios legais da atividade. A maioria dos casos são permissões para garimpeiros, e o estado do Pará concentra 30% das atividades.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo o painel, o país tem, ao todo, 41.465 pedidos de títulos para mineração de ouro. Os documentos são outorgados pela agência, que credencia o aproveitamento do recurso mineral. “Em uma primeira utilização da plataforma, foi possível detectar inconsistências em todas essas etapas”, diz a organização.