Empresa confirma passageiro fora da lista, e número de vítimas do acidente em SP sobe para 62 Pela terceira vez, VOEPASS divulga uma nota que atualiza o número de mortos na tragédia Cidades|Do R7 10/08/2024 - 08h45 (Atualizado em 10/08/2024 - 09h06 ) ‌



Causas do acidente ainda são investigadas Paulo Pinto/Agência Brasil - 9.8.2024

A Voepass, empresa aérea responsável pelo voo que caiu nesta sexta-feira (9) em Vinhedo (RS), confirmou que Constantino Thé Maia é uma das vítimas da tragédia. “O nome de Constantino não estava na lista de passageiros embarcados divulgada ontem devido a uma questão técnica identificada pela companhia, referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados”, explicou a empresa. Com isso, o número de vítimas sobe para 62 pessoas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. Esta é a terceira retificação no número de pessoas a bordo feita pela empresa. Anteriormente, o R7 publicou, com base em informações repassadas pela própria VOEPASS, que havia 61 pessoas a bordo.

Ainda segundo o comunicado, a confirmação só aconteceu “somente quando não houvesse dúvidas” por parte da empresa. “A companhia desde ontem presta atendimento e oferece suporte à família de Constantino, que já recebe todo apoio para seu deslocamento até São Paulo.” Constantino Thé Maia era representante comercial em Natal. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), lamentou a morte nas redes sociais e prestou solidariedade aos familiares de Constantino.

“Acabo de receber com tristeza a confirmação que o potiguar Constantino Thé Maia, irmão do policial militar Thé Maia, também está entre as vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP). Lamento profundamente essa perda e rogo a Deus que dê o conforto a todos os familiares neste momento de luto e dor”, afirmou.

Outras vítimas

Entre as 62 vítimas da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9), havia médicos, professora, representante comercial e atleta. Veja a seguir quem são algumas das pessoas que morreram no desastre.

CONFIRA A HISTÓRIA DAS VÍTIMAS DO VOO 2283

Veja lista atualizada:

TRIPULAÇÃO:

HUMBERTO DE CAMPOS ALENCAR E SILVA — COMANDANTE

DANILO SANTOS ROMANO — CO-PILOTO

DEBORA SOPOR AVILA — COMISSÁRIA

RUBIA SILVA DE LIMA — COMISSÁRIA

PASSAGEIROS (em ordem alfabética):

ADRIANA SANTOS

ADRIANO DALUCA BUENO

ADRIELLE COSTA

ALIPIO SANTOS NETO

ANA CAROLINE REDIVO

ANDRÉ MICHEL

ANTÔNIO DEOCLIDES ZINI JUNIOR

ARIANNE RISSO

CONSTANTINO THÉ MAIA

DANIELA SCHULZ FODRA

DENILDA ACORDI

DEONIR SECCO

DIOGO AVILA

EDILSON HOBOLD

ELIANE ANDRADE FREIRE

GRACINDA MARINA CASTELO DA SILVA

HADASSA MARIA DA SILVA

HIALESCARPINE FODRA

ISABELLA SANTANA POZZUOLI

JOSE CLOVES ARRUDA

JOSE FER

JOSE CARLOS COPETTI

JOSGLEIDYS GONZALEZ

JOSLAN PEREZ

KHARINE GAVLIK PESSOA ZINI

LAIANA VASATTA

LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

LIZIBBA DOS SANTOS

LUCAS FELIPE COSTA CAMARGO

LUCIANI CAVALCANTI

LUCIANO TRINDADE ALVES

MARIA AUXILIADORA VAZ DE ARRUDA

MARIA PARRA

MARIA VALDETE BARTNIK

MARIANA BELIM

MAURO BEDIN

MAURO SGUARIZI

MIGUEL ARCANJO RODRIDUES JUNIOR

NELVIO JOSE HUBNER

PAULO ALVES

PEDRO GUSSON DO NASCIMENTO

RAFAEL ALVES

RAFAEL FERNANDO DOS SANTOS

RAPHAEL BOHNE

RAQUEL RIBEIRO MOREIRA

REGICLAUDIO FREITAS

RENATO BARTNIK

RENATO LIMA

RONALDO CAVALIERE

ROSANA SANTOS XAVIER

ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA

ROSANGELA SOUZA

SARAH SELLA LANGER

SILVIA CRISTINA OSAKI

SIMONE MIRIAN RIZENTAL

THIAGO ALMEIDA PAULA

TIAGO AZEVEDO

WLISSES OLIVEIRA

Resgate

Os bombeiros trabalharam durante toda a noite em Vinhedo, interior de São Paulo, na noite desta sexta-feira (9) e madrugada de sábado (10), no resgate dos corpos das vítimas do avião do Voepass que caiu e matou 62 pessoas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. Segundo o Capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, as equipes seguem atuando no local nesta manhã.

Segundo informações do governo do estado de São Paulo, os corpos serão levados para o Instituto Médico Legal Central (IML) da capital paulista, que é melhor aparelhado para realizar os exames necessários. O IML conta com mais de 20 médicos e equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia.

Até às 8h30 deste sábado, segundo Maycon Cristo, 16 corpos haviam sido resgatados, sendo que dois deles já foram identificados. O transporte para o IML de São Paulo já começou.

O avião que caiu é o modelo ATR 72–500, um turbohélice, que saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, e que ia em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

A aeronave tinha 62 pessoas a bordo. O voo partiu de Cascavel às 11h50 e às 13h28 aconteceu a queda, cerca de 17 minutos antes do pouso em Guarulhos.

O avião caiu em parafuso em um condomínio de casas no bairro Capela, na cidade de Vinhedo. Logo após a queda, a aeronave explodiu. Não houve sobreviventes. Ninguém que estava no solo foi atingido.

Ainda não se sabe qual foi a causa da queda. A principal teoria, segundo especialistas, é que o acúmulo de gelo nas asas teria provocado a queda. O CENIPA (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) ainda fará investigações mais detalhadas para saber o motivo do acidente. As duas caixas pretas já foram retiradas dos escombros e serão analisadas pelo órgão.