Empresas do RS têm até esta sexta-feira para aderir a programa de Apoio Financeiro Ajuda consiste no pagamento de duas parcelas no valor de um salário mínimo cada uma delas, nos meses de julho e agosto

Cidades|Da Agência Brasil 08/07/2024 - 11h46 (Atualizado em 08/07/2024 - 11h46 ) ‌



