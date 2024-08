‘Enem dos concursos’: veja a concorrência em cada bloco temático Maior concorrência é para quem vai fazer o bloco 8, de nível médio, com a relação de 1.003,7 candidatos por vaga Economia|Do R7 16/08/2024 - 17h00 (Atualizado em 16/08/2024 - 17h03 ) ‌



Bloco 8 tem mais de 1.000 candidatos por vaga Arquivo/Agência Brasil

Os mais de 2,1 milhões de candidatos do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) que farão provas neste domingo (18) já podem consultar a concorrência por vaga em cada bloco temático. São 6.640 vagas e 21 órgãos, entre ministérios, agências e instituições do judiciário. Cada candidato pôde se inscrever em apenas um bloco temático e, dentro do mesmo bloco, classificou, por ordem de preferência, os cargos desejados.

Os blocos de 1 a 7 exigem formação de nível superior. Já a escolaridade para o bloco 8 é nível médio ou técnico. Em média, se consideradas todas as vagas do certame, nestes oito blocos, a proporção de candidatos por vaga é de 318,4.

O bloco temático com mais candidatos é o 8, de nível médio. São mais de 694 mil inscritos, o que resulta na maior concorrência: são 1.003 candidatos por vaga do bloco.

O bloco 7 (gestão governamental e administração pública) tem o maior número de vagas, são 1.737. A taxa de candidatos por vaga é de 242,9.

A menor concorrência é para os candidatos do bloco 1 (infraestrutura, exatas e engenharias), com a relação de 161,6 candidatos por vaga.

Veja abaixo a relação de candidatos/vaga de cada bloco para a ampla concorrência (sem as cotas):

Bloco 1: 161,6 candidatos por vaga

Bloco 2: 132,3 candidatos por vaga

Bloco 3: 188,8 candidatos por vaga

Bloco 4: 339,7 candidatos por vaga

Bloco 5: 294 candidatos por vaga

Bloco 6: 197,5 candidatos por vaga

Bloco 7: 242,9 candidatos por vaga

Bloco 8: 1.003,7 candidatos por vaga

Os portões dos locais de provas serão abertos às 7h30 e fecharão às 8h30, no período matutino (horário de Brasília). No período vespertino, os portões abrirão às 13h e o horário de fechamento está marcado para as 14h (horário de Brasília).

O Ministério da Gestão e Inovação esclarece que o sistema de seleção do certame com candidatos concorrendo a mais de um cargo dificulta a definição estatística da disputa dentro dos blocos.

Em nota, o membro do Grupo Técnico Operacional do concurso unificado do MGI, Pedro Assumpção Alves, explicou. “No CPNU, cada candidato se inscreveu para várias vagas dentro do mesmo bloco, isso permite que ele concorra a mais vagas e tenha mais chance de entrar na administração pública”.

Cotas

Dentro das categorias para a política de cotas, os candidatos que estiverem aptos terão as seguintes relações candidato/vaga:

Bloco 1: 123 candidatos por vaga

Bloco 2: 122,3 candidatos por vaga

Bloco 3: 125,3 candidatos por vaga

Bloco 4: 330,6 candidatos por vaga

Bloco 5: 314,1 candidatos por vaga

Bloco 6: 156,8 candidatos por vaga

Bloco 7: 226,6 candidatos por vaga

Bloco 8: 1.120,1 candidatos por vaga

Documentos

É obrigatória a apresentação do documento de identidade original com foto. “Não serão aceitas em nenhuma hipótese cópias, mesmo que autenticadas”, ressaltou o MGI.

O edital prevê o uso de documentos digitais, mas o candidato deve acessar o aplicativo no momento da identificação, na entrada da sala. Por isso, a recomendação é que o app já esteja baixado no celular, pois assim o candidato poderá acessar a informação sem internet.

O candidato deve testar o sistema antes para certificar-se de que está funcionando, pois não serão aceitas fotografias dos documentos, os chamados prints, mesmo que estejam na galeria de fotos do celular.

Concurso

O concurso unificado oferece 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal. O certame terá, também, um banco de candidatos, com mais de 13 mil classificados que ficarão na lista de espera, com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias que surgirem. Os salários básicos iniciais dos aprovados variam de R$ 4.407,90 a R$ 22,9 mil, conforme o cargo.

Segundo o novo cronograma do processo seletivo, os cadernos de prova estarão disponíveis a partir das 21h do mesmo dia de aplicação das provas (18 de agosto). Em 20 de agosto, será feita a divulgação preliminar dos gabaritos das provas objetivas.

O resultado do certame será divulgado em 21 de novembro e, em janeiro de 2025, começarão as convocações para a posse dos aprovados, bem como para os cursos de formação em carreiras específicas.