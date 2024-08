Esquema de grilagem em terras do Incra no Maranhão é alvo de operação da PF Investigadores levantaram que aproximadamente quinze hectares de área foram desmatados para exploração econômica Cidades|Do R7 21/08/2024 - 09h28 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h28 ) ‌



PF realiza operação contra grilagem PF/Divulgação/21-08-2024

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (21/8), a Operação Terra Merx, para reprimir grilagem em terras do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas cidades de Caxias e Timon, no Maranhão.

Os investigadores identificaram um grupo criminoso voltado à invasão e loteamento ilícito de terras do projeto de assentamento do Incra. “O grupo, integrado por pelo menos cinco pessoas, é responsável por promover desmatamento para abertura de vias de acesso e compartimentação do terreno em diversas parcelas”, detalha a PF. Após o loteamento, o grupo garantia a ocupação, inclusive com vendas a terceiros.

A perícia e levantamentos na área indicam que houve desmatamento de quinze hectares com o propósito de exploração econômica, “o que permitiu a ocupação indevida de uma área de cento e sete hectares, equivalente a 100 campos de futebol”, explica a corporação.

Os investigados podem responder pela prática dos crimes de associação criminosa, esbulho possessório, disposição de coisa alheia como própria, invasão de terras da União, loteamento ilícito, desmatamento sem autorização do órgão competente, exploração/extração de matéria-prima pertencente à União sem autorização legal.