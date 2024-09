Ex-chefe de Gabinete revela esquema de corrupção de Lucas Sanches, candidato à prefeitura de Guarulhos Segundo denunciante, Sanches usou dinheiro de rachadinha para pagar contas pessoais e comprar apartamento em SP Cidades|Do R7 08/09/2024 - 13h44 (Atualizado em 08/09/2024 - 13h49 ) ‌



Lucas Sanches é candidato à prefeitura de Guarulhos Reprodução/Facebook Lucas Sanches

O vereador Lucas Sanches, candidato à prefeitura de Guarulhos pelo PL, está sendo acusado por seu ex-amigo e ex-chefe de Gabinete de participar de um esquema de corrupção, a popular rachadinha.

Caíque Marcatti era muito próximo de Sanches e após sofrer uma tentativa de assassinato, em que acusa o candidato, revelou o caso de corrupção à HOJE TV e à Folha Metropolitana. “Foram três pessoas armadas que me agrediram junto com o jornalista Valdir Pimenta por questões relacionadas ao gabinete de Lucas Sanches”, conta Marcatti à TV. O ex-assessor informa também que já enviou um dossiê à Comissão de Ética da Câmara Municipal e ao Ministério Público Estadual com todas as provas do esquema.

Entre os documentos apresentados como prova por Marcatti está um contrato de “parceria e cooperação” reconhecido em cartório em 2020 em que o candidato à prefeitura de Guarulhos vendeu metade de seu gabinete a Marcatti por R$ 80 mil. “Era um dinheiro meu, legal, que ele queria para a campanha dele. Ele estava vendendo ali o mandato dele”.

Marcatti acredita que Sanches está fazendo a mesma coisa agora com sua candidatura à prefeitura de Guarulhos. “Ele está literalmente rifando a prefeitura para empresários”.

‌



Marcatti diz que rompeu com o vereador após investigações do Ministério Público Estadual e da Polícia Civil. “Ele queria que eu assumisse crimes que ele cometeu e eu me neguei”, afirma.

Outra prova apresentada pelo ex-assessor é um vídeo em que Lucas Sanches conta uma grande quantia em dinheiro que viria das rachadinhas. Marcatti revela que o candidato à prefeitura de Osasco comprou um apartamento na Mooca com estes recursos e também pagava contas pessoais.

“Como ele está fazendo uma campanha tão grande se não tem renda para isso?”, pergunta Marcatti. Ele continua: “O Lucas está rifando a Prefeitura de Guarulhos para empresários sem índole nenhuma simplesmente em busca de poder e dinheiro sujo. Está rifando os contratos da cidade, da saúde, da educação”, afirmou à Folha Metropolitana.