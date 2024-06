Fipecafi abre inscrições para bolsas de até 100% em cursos de graduação, pós-graduação e MBA

Alto contraste

Faculdade oferece bolsas de até 100% em cursos na área financeira Reprodução/Fipecafi

A Fipecafi (Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras) oferece bolsas sociais de até 100% em cursos de graduação, pós-graduação e MBA. As inscrições são gratuitas e vão até 15 de julho. Informações sobre a documentação exigida e o manual do candidato podem ser encontradas no site da Fipecafi .

Os cursos estão disponíveis nas modalidades presencial, ensino à distância e mobi (nesse formato, os cursos são realizados 100% on-line, do começo ao fim, com todas as aulas ao vivo e realizadas em dias e horários previamente estabelecidos no cronograma de ensino).

Entre os cursos oferecidos para graduação estão: ciências contábeis executivo (para quem já possui diploma de ensino superior) na modalidade presencial, e gestão financeira, administração e ciências contábeis por ensino à distância.

Na pós-graduação, são ofertadas bolsas para programas de MBA como gestão tributária, contabilidade e finanças, e especialização nas áreas de contabilidade, controladoria e finanças, entre outros.

A ação faz parte do Programa Bolsa Social da fundação, que já aprovou mais de 200 bolsas. A superintendente acadêmica da Fipecafi, Luciana Machado, explica que as oportunidades são oferecidas por meio de critérios sociais, visando atender pessoas que não possuem recursos para buscar melhor qualidade de ensino.

“Este benefício nos permite transformar a realidade de muitos alunos, contribuindo significativamente para a formação contábil no país. Através dessas iniciativas, reafirmamos nosso compromisso de promover uma educação mais inclusiva e equitativa, ajudando a construir um futuro melhor para todos”, diz Luciana.