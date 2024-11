Força Aérea força pouso de aeronave clandestina que levava drogas no Amazonas; veja vídeo Após descumprir as determinações da defesa aérea, o piloto fez pouso forçado em descampado próximo a Lábrea (AM) Cidades|Do R7, em Brasília 23/10/2024 - 14h34 (Atualizado em 23/10/2024 - 15h30 ) twitter

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A FAB (Força Aérea Brasileira) forçou o pouso de uma aeronave PA-28 Cherokee, vinda do Peru, que voava clandestinamente no espaço aéreo brasileiro, na terça-feira (22). As investigações apontaram transporte ilegal de drogas, o que foi confirmado quando as autoridades chegaram ao local onde o avião fez um pouso forçado.

Aeronave clandestina interceptada no Amazonas Divulgação / Polícia Federal

As autoridades, no entanto, não informaram o tipo e a quantidade de droga encontrada. Segundo a FAB, o voo clandestino foi detectado pela rede de radares do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro. O Comando de Operações Aeroespaciais enviou aeronaves de defesa aérea A-29 Super Tucano, e E-99, de inteligência, vigilância e reconhecimento para interceptar o avião.

Ao avistar aeronaves da FAB, o suspeito pousou em área descampada ao sul da pista de Lábrea (AM), próximo à Rodovia Transamazônica. Em solo, o suspeito foi visto ateando fogo no avião antes de fugir. Equipes da Polícia Militar do Amazonas chegaram ao local e, com o auxílio dos Bombeiros, controlaram o incêndio.

O piloto acabou sendo capturado e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Porto Velho (RO). Ele admitiu participação em outros crimes. Parte da droga encontrada na aeronave foi incinerada, e o restante foi apreendido para exame pericial. O piloto foi preso em flagrante por crimes relacionados a sinistro em transporte aéreo e tráfico interestadual de drogas.