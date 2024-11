Força Nacional atuará em Roraima até janeiro de 2025 Agentes darão apoio aos órgãos de segurança pública locais, em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem Cidades|Do R7, em Brasília 14/10/2024 - 10h21 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h33 ) twitter

Força Nacional não faz parte das Forças Armadas Daiane Mendonça/Secom RO/Arquivo

O MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) autorizou a prorrogação da atuação da Força Nacional no estado de Roraima até o ano que vem. Segundo a portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda (14), os agentes devem permanecer na região até 10 de janeiro de 2025. A operação contará com o apoio logístico do órgão estadual, que deverá disponibilizar a infraestrutura necessária.

Conforme a portaria, os agentes atuarão em apoio aos órgãos de segurança pública do Estado, em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e à proteção das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado.

Além disso, o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela diretoria da Secretaria Nacional de Segurança Pública do ministério.

O que é Força Nacional

A Força Nacional não faz parte das Forças Armadas e é composta por policiais militares, bombeiros militares, policiais civis e profissionais de perícia. Para atuar, o governo federal precisa receber uma solicitação dos governadores de estado ou dos ministros de Estado para apoiar um órgão estadual ou federal.

Todos os operadores da Força Nacional passam por um treinamento em nossa base de treinamento e capacitação, localizada no Gama (DF).

Para compor a Força Nacional, é necessário completar um treinamento denominado Instrução de Nivelamento de Conhecimento. Os agentes passam 30 dias em treinamento, onde aprendem sobre diversos tipos de armamentos e operações, antes de serem destacados para as operações específicas.