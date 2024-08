Força Nacional vai ajudar na segurança do ‘Enem dos Concursos’ em MT, RS e RR Agentes devem atuar entre os dias 16 e 19 de agosto; provas estão marcadas para o domingo, nos turnos matutino e vespertino Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 14/08/2024 - 07h06 (Atualizado em 14/08/2024 - 07h06 ) ‌



Homens da FN chegam aos estados na sexta José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

O MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (14) as portarias que autorizam o apoio da Força Nacional em ações relacionadas à segurança do CNU (Concurso Público Nacional Unificado). Os agentes devem atuar nos estados de Roraima, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, de sexta-feira (16) até a próxima segunda-feira (19). Mais de 2,1 milhões de pessoas devem participar do certame, que acontecerá em todas as regiões do país.

Segundo os textos, a Força Nacional deverá atuar nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado. Os contingentes, que ainda não foram divulgados, deverão obedecer a um planejamento definido pela diretoria da própria Força, da Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJSP. Além disso, o emprego dos agentes também será articulado com os órgãos de segurança de cada estado.

Criada em 2004, a Força Nacional é composta por policiais civis e militares, além de bombeiros e profissionais de perícia. Conforme o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública informa em seu site, não se trata de uma tropa federal, uma vez que sua atuação nos estados é dirigida pelos gestores públicos locais.

‘Enem dos Concursos’

As provas do CNU serão aplicadas no próximo domingo (18). As informações estão no cartão de confirmação, que já está disponível para consulta. O gabarito das provas será divulgado no dia 20, quando também começa o prazo para recursos. O resultado está previsto para o dia 21 de novembro. A convocação dos aprovados, a posse e o curso de formação ocorrerão a partir de janeiro de 2025.

Dúvidas

Documentos aceitos

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a apresentação de um documento original com foto é obrigatória. “Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas em nenhuma circunstância”, ressaltou a pasta. As avaliações acontecerão no próximo domingo (18), e cerca de 2,1 milhões de pessoas devem participar do certame.

Entre os documentos aceitos estão a carteira de identidade original, passaporte, carteira de trabalho e carteiras expedidas pelos Comandos Militares e pelos Corpos de Bombeiros.

VEJA LISTA COMPLETA AQUI

Banco de vagas

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que formará um banco de nomes dos aprovados em lista de espera. A lista terá o dobro de vagas imediatas para cada um dos oito blocos. Por exemplo, no Bloco 7, serão convocados 1.748 aprovados e 3.496 ficarão na lista de espera.