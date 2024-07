Turbulências deixam 30 feridos e obrigam avião a fazer pouso de emergência em Natal (RN) Aeronave voava de Madri, na Espanha, para Montevidéu, no Uruguai, e teve de parar no Brasil na madrugada desta segunda-feira (1º)

30 passageiros precisaram de atendimento no Aeroporto Internacional de Natal Reprodução RecordTV

Um voo da Air Europa, que fazia o trajeto entre Madrid, na Espanha, e Montevidéu, no Uruguai, foi obrigado a fazer um pouso de emergência no Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, na madrugada desta segunda-feira (1º), por causa das fortes turbulências que enfrentou.

30 pessoas feridas foram retiradas da aeronave e levadas de ambulâncias para unidades de saúde. Os passageiros apresentavam ferimentos físicos no rosto, por ter batido em poltronas, e na cervical.

A companhia aérea informou via redes sociais: “Nosso voo UX045 com destino a Montevidéu foi desviado para o aeroporto de Natal (Brasil) devido a forte turbulência. O avião pousou normalmente e os feridos relatados já estão sendo tratados.”

De acordo com a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Natal, o pedido de pouso aconteceu às 2h32. A aeronave enfrentou uma severa turbulência ao passar pela Zona de Convergência Intertropical, uma região conhecida pela formação de furacões.

Passageiros publicaram nas redes sociais a situação que o avião ficou após a turbulência e imagens das mais de 20 ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que foram enviadas para atendimento dos feridos.

Varios heridos en vuelo de Air Europa UX045 desde Madrid con destino a Montevideo. Debió aterrizar de emergencia en Natal, Brasil. Asisten bomberos y emergencias medicas. #aireuropa pic.twitter.com/MAQMziXIdV — Pichi Pastosa (@pichipastoso) July 1, 2024