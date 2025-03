Frente fria avança e deve pôr fim à onda de calor no Centro-Sul do país a partir de hoje Fenômeno ocorre quando as temperaturas máximas diárias superam em 5 °C a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos Cidades|Do R7, em Brasília 09/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 02h00 ) twitter

Frente fria deve chegar no Sudeste neste domingo Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

Dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mostram que a frente fria começa a reduzir as temperaturas em parte do Centro-Sul do país. Segundo um mapa divulgado na última sexta-feira (7), o fenômeno deve impactar as máximas a partir deste domingo (9). Apesar disso, algumas regiões, como Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, ainda poderão registrar máximas superiores a 30°C, com temperaturas próximas dos 40°C em algumas áreas paulistas.

A previsão indica que a frente fria começará a avançar pelo Rio Grande do Sul na noite de sábado (8) e seguirá em direção ao Sudeste, onde deverá chegar na segunda-feira (10).

Frente fria começa a se aproxima do Sul do país Reprodução/Inmet - 7.3.2025

Essa é a quinta onda de calor registrada em 2025, resultado de um bloqueio atmosférico que tem impedido a chegada de frentes frias ao interior do país. Esses bloqueios são causados por sistemas de alta pressão que intensificam a circulação do ar, favorecendo o aumento das temperaturas e dificultando a formação de nuvens carregadas.

Segundo a Climatempo, embora a frente fria traga instabilidade, a dissipação total do calor extremo ocorrerá gradualmente, à medida que o sistema se desloca pelo Brasil. Algumas cidades, como Além Paraíba (MG), devem começar a sentir a queda das temperaturas já no fim de semana.

Na segunda, áreas de SP, RS e SC já aparecem com temperaturas máximas de até 20ºC Reprodução/Inmet/ 7.3.2025

A Climatempo alerta ainda que, apesar da previsão de chuvas e temperaturas mais amenas, o calor intenso pode persistir em algumas regiões até a estabilização completa do novo padrão climático.

O que são ondas de calor?

Segundo a OMM (Organização Meteorológica Mundial), uma onda de calor ocorre quando as temperaturas máximas diárias superam em 5 °C ou mais a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos. “Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla e não ser eventos pontuais, como tem ocorrido nos últimos dias”, informou o instituto em nota.

Até o início de fevereiro, dados do Inmet mostram que, desde 2023, o país registrou 20 ondas de calor, com temperaturas que chegaram a 44,8 °C.