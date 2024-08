Frente fria chega hoje ao Centro-Sul e deve derrubar temperatura para 9°C em SP no fim da semana Onda de frio fará termômetros recuarem para até 3°C em Curitiba (PR), 7°C em Campo Grande (MS) e 11°C em Cuiabá (MT) Cidades|Do R7 07/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2024 - 02h00 ) ‌



Temperaturas vão cair aos poucos no RS, SC, PR, SP, MS e MT até o próximo sábado (10) MARCELO ESTEVÃO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO – 30.07.2024

Prepare a blusa e o cobertor: uma frente fria deverá chegar às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste na noite desta quarta-feira (7) e derrubar as temperaturas aos poucos até o final de semana, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Hoje, a sensação de frio não será tão forte, mas os moradores de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e até do Mato Grosso vão perceber a mudança do tempo até sábado.

Nesta quarta, São Paulo terá mínima de 19 °C e máxima de 29 °C, com céu nublado. Porém, Belo Horizonte (MG) já terá uma queda nos termômetros, com mínima de 12 °C.

Os curitibanos vão sentir o frio de 15 °C, enquanto quem estiver em Florianópolis terá mínima de 18 °C. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 18 °C, enquanto a máxima não passa de 22 °C.

Final de semana gelado

No sábado (10), a previsão de mínima para São Paulo é de 9 °C, enquanto a máxima não passa de 20 °C — a capital paulista ainda deverá ter muitas nuvens com chuva isolada. O Rio de Janeiro (RJ) não deverá enfrentar mudanças bruscas, já que terá temperaturas entre 17 °C e 25 °C.

No Centro-Oeste, Campo Grande (MS) terá mínima de 7 °C e máxima de 19 °C, com chance de geada. Em Cuiabá (MT), os moradores vão encarar termômetros entre 11 °C e 25 °C e céu nublado.

Em Curitiba (PR), os termômetros deverão ficar entre 15 °C na máxima e 3 °C na mínima, o que coloca a cidade como a mais fria do país. Existe a possibilidade de geada na capital paranaense.

Florianópolis (SC) terá temperaturas entre 10 °C e 17 °C, com muitas nuvens. Por fim, no Sul, Porto Alegre (RS) ficará nublada, com chance de chuva isolada, e termômetros entre 8 °C e 13 °C.