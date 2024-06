Google Trends: crescem buscas sobre pesquisa do IBGE De acordo com o órgão, o Brasil tem 106,8 milhões de endereços

As buscas sobre uma pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada nesta sexta-feira (14) estão em alta, aponta o Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais populares pesquisados na internet.

De acordo com o órgão, o Brasil tem 106,8 milhões de endereços, sendo que 24,4 milhões deles não têm número. Isso corresponde a 22,8% do total de logradouros no país.

Os dados são do CNEFE (Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos), que contempla endereços georreferenciados de domicílios e estabelecimentos de todo o país, além de informar detalhes sobre os endereços no Brasil, como nome do logradouro, número e modificador do endereço, complemento, localidade, CEP, entre outros.