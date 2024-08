Governo decreta fim da emergência zoossanitária da doença de Newcastle no RS Antes deste ano, os últimos casos confirmados no Brasil ocorreram em 2006 e em aves de subsistência, nos estados do AM, MT e RS Cidades|Do R7, em Brasília 06/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 06/08/2024 - 11h17 ) ‌



Região ainda conta com 'zona de restrição' Reprodução/Record Brasília/Arquivo

O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou o fim do estado de emergência zoossanitária no Rio Grande do Sul por causa da doença de Newcastle em aves comerciais. O foco da doença foi confirmado em 17 de julho em um estabelecimento em Anta Gorda (RS). A partir de agora, a região passa a contar com uma “zona de restrição” para as exportações, válida em um raio de 10 km a partir do local onde o foco foi confirmado, por 60 dias.

A doença de Newcastle é causada pelo vírus paramixovírus aviário sorotipo 1 (APMV-1) e afeta aves domésticas e silvestres. Os animais infectados apresentam sinais respiratórios, frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema da cabeça. A doença é altamente contagiosa

Antes deste ano, os últimos casos confirmados no Brasil ocorreram em 2006 e em aves de subsistência, nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. O governo federal já havia comunicado a OIE (Organização Mundial de Saúde Animal) sobre o fim da doença no Brasil. A medida é necessária para a retirada da suspensão, por parte de países importadores, a fim de garantir a retomada das vendas para mercados internacionais.

Outros casos

No final de julho, dois casos suspeitos foram descartados após análises feitas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo revelarem resultado negativo para o vírus.

“Os resultados negativos reforçam que o foco confirmado se trata de um evento sanitário isolado e que não há sinais de propagação no entorno da granja comercial onde o vírus foi identificado”, afirmou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, em nota divulgada pela pasta na época.