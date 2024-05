Guaíba chega a 4,05m, o menor nível desde 2 de maio, quando agravaram as enchentes no RS Volume do lago está 1,05m acima do nível do transbordamento; especialistas se preocupam com duração dos níveis elevados em função de possíveis chuvas e efeito do vento

Alto contraste

A+

A-

Destruição causada pelas enchentes no Centro Histórico de Porto Alegre (RS) (GILMAR ALVES /Gilmar Alves/ASI - ESTADÃO CONTEÚDO — 21.05.2024)

De acordo com o DRHS/SEMA-RS (Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria de Maio Ambiente do Rio Grande do Sul), o nível do Guaíba chegou a 4,05m, o meio dia desta terça-feira (21). Está é a menor menor medição desde o dia 2 de maio, quando começou o agravamento das enchentes no Rio Grande do Sul.

Este volume foi atingido na região do Cais Mauá, em Porto Alegre,. A água segue baixando, mas ainda está 1,05 m acima do nível de transbordamento do lago, que é quando o volume de água se transforma em enchente e causa danos aos moradores da capital gaúcha.

De acordo com o relatório do IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), das 12h desta tarde, o lago deve reduzir abaixo dos 4m entre hoje e amanhã. Mas os pesquisadores estão atentos à duração dos níveis elevados em função de possíveis chuvas e efeito do vento.

“Pode ocorrer represamento do Guaíba pelo vento sul forte previsto para sexta-feira, causando nova elevação para perto dos 4 m. Chuvas durante a semana também poderão contribuir com elevação dos níveis e prolongar a cheia acima de 3 m em junho”, aponta o relatório.

Publicidade

Além disso, os especialistas alertam para a necessidade de “atenção a possibilidade de retorno das águas em regiões recentemente drenadas; atenção especial a população afetada; e ações imediatas para manutenção das infraestruturas e serviços essenciais como o saneamento básico.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Nível de rios também estão em queda

Publicidade

Após a subida rápida de águas que o Guaíba atingiu na semana passada, quando o nível alcançou 5,18 m, no dia 15, os rios afluentes ao lago também apresentam redução dos níveis, sendo os baixos Taquari e Cai já em recessão em níveis moderados, e Sinos e Jacuí elevados com redução lenta.

Situação da Lagoa dos Patos

Publicidade

Se as águas do Guaíba baixam, a previsão é que o nível da Lagoa dos Patos suba. O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) soltou um alerta, na última segunda-feira (20), sobre a grande possibilidade enchentes e inundações na região sudeste do estado até a próxima sexta-feira e destacou as cidades que são banhadas pela lagoa.

De acordo com o órgão, estão previstas chuvas nos próximos dias, com acumulados que chegam a 150 mm até a sexta, principalmente entre amanhã e quinta-feira.