Homem morre após cair de altura de 70 metros durante escalada no interior de São Paulo Acidente ocorreu durante escalada na Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí; caso foi registrado como morte suspeita Cidades|Do Estadão Conteúdo 28/07/2024 - 11h21 (Atualizado em 28/07/2024 - 11h22 ) ‌



Pedra do Baú, em São Bendo do Sapucaí (SP) Prefeitura de São Bento do Sapucaí/Divulgação

Um homem, ainda não identificado, morreu na tarde da última sexta-feira (26), após cair de uma altura de 70 metros enquanto realizava uma escalada na Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, (Vale do Paraíba), interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, policiais militares foram acionados por especialistas em alpinismo, que teriam informado “que um homem teria feito uma escalada durante o período da tarde e não retornado”.

Os agentes desceram até o local e constataram que a vítima teria caído e estava no solo, já morto. O Corpo de Bombeiros e a perícia foram acionados.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Campos do Jordão, segundo a pasta. A SSP, Bombeiros e Polícia Militar não informaram se o corpo da vítima já tinha sido removido. O local onde o homem caiu é de difícil acesso.

A Pedra do Baú - também conhecida como Complexo do Baú ou Complexo da Pedra do Baú - é um complexo de rochas elevadas e íngremes, que se localizam entre montanhas da Serra da Mantiqueira, próximas à cidade de Campos do Jordão.

A Pedra do Baú possui 1964 metros de altitude e 340 metros de altura, uma formação favorável para atividades de escaladas. O ponto costuma atrair turistas interessados em roteiros de aventuras e ecoturismo.