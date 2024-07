Hospitais de Campanha da FAB realizaram 40 mil procedimentos em mais de dois meses no RS Clínica médica, procedimentos odontológicos e assistência social são as especialidades mais procuradas pela população

Militares ajudaram a realizar exames, vacinações e curativos Divulgação/Força Aérea Brasileira

Os Hospitais de Campanha da Força Aérea Brasileira instalados há mais de 60 dias em Canoas, no Rio Grande do Sul, chegaram à marca de 40 mil procedimentos médicos desde que passaram a funcionar para socorrer a população afetada pelas chuvas. Entre as especialidades com maior demanda estão clínica médica, procedimentos odontológicos e ortopédicos, emergência e assistência social.

O município de Canoas foi um dos mais afetados pelas enchentes no estado gaúcho e, por isso, recebeu dois hospitais de campanha, que estão sob o comando da Aeronáutica. Durante o serviço prestado, os militares ajudaram a realizar consultas, exames, vacinações e curativos.

Para o comandante do Hospital de Campanha, major médico Waldyr Moysés de Oliveira Junior, o número representa um reconhecimento do trabalho dos militares.

“Vale ressaltar que esses 40 mil atendimentos não podem e nem devem ser tratados meramente como estatística, porque eles representam o produto final de uma enorme coordenação da Diretoria de Saúde da Aeronáutica, algo executado por muitas pessoas e pelo voluntariado e comprometimento de muitos militares das mais diversas organizações de saúde da Aeronáutica espalhadas pelo país.”

Desde 10 de julho, a FAB uniu os dois hospitais e montou uma estrutura maior na entrada da Base Aérea de Canoas. O atendimento acontece todos os dias, das 8h às 18h.

*Sob supervisão de Augusto Fernandes