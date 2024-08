Identificação de vítimas do acidente em Vinhedo continua em ritmo mais lento, diz IML Especialistas acreditam que o mau tempo pode ter contribuído para o acúmulo de gelo nas asas Cidades|Do Estadão Conteúdo 14/08/2024 - 10h48 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h59 ) ‌



Técnicas internacionais ajudam na identificação Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

O processo de identificação dos corpos de vítimas do acidente da Voepass, na sexta-feira (9), continua, mas chega a um momento mais lento, para garantir a precisão. “Garanto para vocês que, quando esses corpos forem entregues aos seus familiares, eles vão ter 100% de certeza de que realmente é aquela pessoa. Não liberamos nenhum corpo se não houver certeza absoluta nessa verificação. Por isso, o processo daqui para a frente é um pouco mais lento, minucioso”, afirmou Vladmir Alves dos Reis, diretor do IML (Instituto Médico-Legal) de São Paulo.

Todas as vítimas passaram por necropsia até domingo. Depois, todos os corpos permaneceram à disposição das equipes especializadas para a coleta de exames radiológicos, principalmente da cavidade bucal para que fosse realizada a comparação odontológica com eventuais exames prévios das vítimas do acidente. Também foi realizada a coleta de material biológico para eventual exame de DNA.

A unidade Central do IML paulista permanece trabalhando exclusivamente na identificação dos corpos das vítimas do acidente. Ainda não há prazo para a conclusão. Conforme boletim do governo de São Paulo divulgado na tarde de dessa terça-feira (13), 45 corpos foram identificados e 27 liberados aos familiares, sendo os primeiros a serem informados sobre o andamento do trabalho de reconhecimento. Os outros cinco estão em processo de liberação e aguardam documentação complementar para liberação para velório e posterior sepultamento.

O fato de algumas vítimas terem sido atingidas pelo fogo quase seguiu à queda é um complicador. “Com a labareda, alguns corpos foram queimados, já após as mortes. Hoje, temos a certeza de que todas as vítimas tiveram morte por politraumatismo. Temos a convicção e a certeza científica de que todos morreram de politraumatismo. A aeronave despencou de uma altura de 4 mil metros e, ao atingir o solo, o choque foi muito grande e todos sofreram politraumatismo”, afirmou Reis.

No Paraná

A aeronave KC-390 Millennium, da FAB, transportou ontem as primeiras urnas funerárias de São Paulo para Cascavel. A expectativa é de que seja realizado um velório coletivo no centro de eventos para quem desejar - 22 das vítimas são da cidade.

Mas alguns optaram por não esperar. Depois de uma longa espera, familiares e amigos velavam ontem à noite, na Associação Atlética Comercial, em Cascavel (PR), os corpos do empresário Antonio Deoclides Zini Junior, de 40 anos, e da fisioterapeuta Kharine Pessoa Zini. A família decidiu trazer os corpos de carro em um percurso de 930 km.

O ex-goleiro do Cascavel Futsal era diretor da Transportadora Pra Frente Brasil, de propriedade da família. “Não é fácil a perda de um irmão dessa forma repentina, irreparável. Infelizmente, é um momento muito difícil para a família”, afirmou Jean Zini, um dos quatro irmãos.