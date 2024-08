IML já identificou corpos de 60 das 62 vítimas do acidente da Voepass Dos corpos identificados, 30 já foram liberados aos familiares; trabalhos de identificação são feitos por ao menos 40 profissionais Cidades|Da Agência Brasil 14/08/2024 - 20h54 (Atualizado em 14/08/2024 - 20h57 ) ‌



Avião que caiu tinha 62 pessoas a bordo Reprodução/RECORD - 9.8.2024

O IML (Instituto Médico Legal) de São Paulo informou na noite desta quarta-feira (14) que já foram identificados os corpos de 60 das 62 vítimas do acidente do voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas. O avião caiu na última sexta-feira (9), no município de Vinhedo (SP), sem deixar sobreviventes.

A identificação dos corpos é feita na Unidade Central do IML da capital paulista, no bairro de Pinheiros. Dos 60 corpos identificados, 30 já foram liberados aos familiares. Os trabalhos de identificação são feitos por ao menos 40 médicos e integrantes de equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia, com apoio do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

A investigação criminal do acidente é feita pela Polícia Civil de São Paulo, por meio da Delegacia de Vinhedo, que já instaurou inquérito policial. As diligências estão em andamento sob segredo de Justiça.

A Polícia Federal também iniciou investigação sobre o acidente. A apuração da polícia ocorre em paralelo à do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), focada na precaução de novos acidentes.

O acidente

O avião que caiu tinha saído de Cascavel, às 11h58 da última sexta, com destino a São Paulo, onde pousaria no Aeroporto de Guarulhos.

Cerca de 17 minutos antes do horário previsto para o pouso, o avião caiu no quintal de uma casa em um condomínio privado, em Vinhedo, e explodiu.

A bordo, estavam 62 pessoas, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. Todas as vítimas morreram de forma instantânea assim que a aeronave bateu no chão, segundo o Instituto Médico Legal de São Paulo. De acordo com o IML, todas sofreram politraumatismo, condição em que uma pessoa sofre múltiplas lesões traumáticas ao mesmo tempo.

Segundo a Força Aérea Brasileira, o voo ocorreu dentro da normalidade até as 13h20. No entanto, a partir de 13h21 a aeronave não respondeu às chamadas do Controle de Aproximação de São Paulo, bem como não declarou emergência ou reportou estar sob condições meteorológicas adversas. A perda total do contato do controle de tráfego aéreo com o avião ocorreu às 13h22.

No sábado (10), as duas caixas pretas do avião chegaram a Brasília para passar por uma perícia. Segundo o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), o relatório preliminar sobre as possíveis causas da queda do avião deve ser concluído em 30 dias.

A FAB informou, também, que o Cenipa extraiu “com êxito” as informações das caixas-pretas que registraram as vozes da cabine e os dados do voo.

As informações dos gravadores vão auxiliar nas investigações para entender os últimos momentos do voo e identificar possíveis falhas técnicas ou humanas.