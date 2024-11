Impermeabilizante causou incêndio que resultou na morte de pais e bebê em GO, diz laudo Produto era aplicado no sofá quando houve a explosão; vítimas morreram ao caírem do 7º andar do apartamento onde moravam Cidades|Josiane Ricardo, da RECORD 23/10/2024 - 08h46 (Atualizado em 23/10/2024 - 10h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Incêndio atingiu 7º andar de apartamento em Valparaíso CBMGO/Divulgação -

O laudo da PCGO (Polícia Civil de Goiás) concluiu que a explosão seguida de incêndio que resultou na morte de dois adultos e um bebê recém-nascido foi causado pela aplicação inadequada de um produto usado na impermeabilização de sofás. O caso aconteceu em 27 de agosto deste ano, no apartamento da família, em Valparaíso de Goiás. Luiz Evaldo Lima, 28 anos, Graciane Rosa de Oliveira, 35 anos, e o filho recém-nascido do casal, Léo Oliveira de Lima, morreram ao caírem do 7º andar do apartamento, durante um incêndio causado pela explosão.

A RECORD Brasília teve acesso ao laudo de 63 páginas e 82 fotos, que aponta uma “aplicação inadequada de produtos solventes próximo a uma fonte de calor e/ou chama”. O inquérito também apontou que o incêndio foi acidental. “Os achados periciais encontrados no local examinado foram suficientes para determinar que a causa do incêndio se originou de ação humana voluntária, porém não intencional”, afirma o documento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além da família, outras duas pessoas estavam no local. Maria das Graças, mãe de Graciane, teve 30% do corpo queimado e segue internada no HRAN (Hospital Regional da Asa Norte). Já Renan Lima Vieira era o funcionário que fazia a impermeabilização do sofá e teria aplicado o produto. Ele também sofreu queimaduras, mas recebeu alta médica dias após a tragédia.

Ainda de acordo com a polícia, Vieira deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e lesão corporal grave.

‌



Detalhes

As câmeras do condomínio registraram a chegada de Renan Lima às 9h35 da manhã em 27 de agosto. Às 10h20, as imagens mostram as chamas na porta do apartamento. De acordo com os investigadores, o fogo começou no ambiente conjugado da sala e cozinha. O casal e o bebê estavam em um dos quartos, enquanto a idosa preparava o almoço e o prestador de serviço aplicava o produto no sofá.

Ainda segundo a polícia, Graciane comprou o solvente pela internet no dia 22 de agosto, e ele chegou dias depois.

Cuidados

A RECORD conversou com um especialista que explicou os cuidados que devem ser tomados ao trabalhar com impermeabilização. É importante utilizar equipamentos de proteção ao manusear o líquido e contratar profissionais especializados para realizar o serviço.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5