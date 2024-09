Influenciadora Deolane Bezerra é presa novamente no Recife Ela deixou a cadeia nesta segunda (9) após apresentação de um habeas corpus que foi aceito pela Justiça Cidades|Do R7 10/09/2024 - 14h21 (Atualizado em 10/09/2024 - 14h57 ) ‌



A influenciadora deixou a prisão e vai para casa com tornozeleira eletrônica

A influenciadora Deolane Bezerra, que foi solta nesta segunda-feira (9), está de volta à prisão, segundo a Polícia Civil. Ela foi detida no início da tarde desta terça (10) no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife (PE), mesma cidade onde ficou detida durante cinco dias.

Segundo a assessoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Deolane teve sua liberdade revogada por ter descumprido medidas cautelares impostas a ela.

No momento em que saiu da Colônia Penal Feminina, ontem, Deolane deu entrevista para jornalistas que aguardavam por ela. A influenciadora também criticou o delegado que a prendeu e ainda afirmou que sua detenção é criminosa. Por ordem da Justiça, ela não poderia ter conversado com a imprensa. Esta era uma das regras impostas para sua soltura.

Deolane foi ao fórum local para receber autorização para viajar até São Paulo, onde vive. Um jatinho já a aguardava no aeroporto.

A influenciadora vai agora ao IML, onde passará por exame de corpo de delito. Na sequência, retorna para a cadeia. Ainda não se sabe se ela ficará na Colônia Penal onde estava até esta segunda ou se será levada para uma outra casa de detenção, no interior do estado.

A mãe de Deolane, Solange Alves, também foi presa na mesma operação da Polícia Civil. Seu pedido de habeas corpus não foi aceito pela Justiça e, por isso, Solange continuou detida.

A influenciadora foi para a cadeia na última quarta-feira (4). Ela foi apreendida na praia de Boa Viagem, no Recife, onde estava com a família para acompanhar a formatura de sua mãe.

Deolane e Solange foram alvos da Operação Integration, contra lavagem de dinheiro e divulgação de jogos online ilegais. Foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão e, no total, mais de R$ 2 bilhões foram bloqueados.

A influenciadora teve joias, relógios, dinheiro e um carro levados pela polícia.