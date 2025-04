Inmet alerta para temporais no Sudeste neste sábado e risco de alagamentos em SP e RJ Alerta vermelho é a classificação mais severa de avisos e sinaliza grande perigo nas regiões afetadas Cidades|Do R7 05/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/04/2025 - 02h00 ) twitter

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas vermelhos de temporais no Sudeste para este sábado (5). Conforme o comunicado, há risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas nas cidades sob alerta. A chuva deve ser superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

O alerta vermelho é a classificação mais severa de avisos do Inmet e sinaliza grande perigo nas regiões afetadas. Além dele, há o alerta amarelo, que indica perigo em potencial, e o laranja, que indica perigo.

As regiões atingidas devem ser o sul, centro, noroeste e norte fluminenses, Vale do Paraíba Paulista, metropolitana do Rio de Janeiro, metropolitana de São Paulo, litoral sul paulista, e sul e centro do Espírito Santo.

No estado do Rio de Janeiro, a capital e cidades como Arraial do Cabo, Angra dos Reis e Mangaratiba devem ser atingidas. Em São Paulo, regiões litorâneas como Bertioga, Guarujá, Ilhabela, Itanhaém e Praia Grande são alvo do alerta.

Além disso, algumas cidades do ABC Paulista, com Santo André e São Bernardo do Campo, também deve ser afetadas. No Espírito Santo, entre os municípios que devem ser atingidos, estão Alegre, Alfredo Chaves, Anchieta e Apiacá.

Alerta laranja

Além disso, o Sudeste tem dois alertas laranjas de chuvas intensas para este sábado, a segunda maior classificação de perigo do Inmet.

Nessa condição, o instituto alerta para chuva entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/h e 100 mm/dia e ventos intensos (de 60 km/h a 100 km/h). Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta vale para regiões que já estão sob alerta vermelho e também para Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campinas, oeste de Minas, Bauru, Piracicaba, sul/sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Ribeirão Preto, Araçatuba, Zona da Mata, Marília, Araraquara, leste de Mato Grosso do Sul, Assis, metropolitana de Belo Horizonte, Itapetininga, sul goiano, macro metropolitana paulista e central mineira.

Também há alerta laranja de chuvas intensas no Norte e no Nordeste. Veja as áreas que podem ser afetadas: Baixo Amazonas, norte de Roraima, centro amazonense, sudoeste amazonense, sudoeste paraense, norte amazonense, sul amazonense e sul de Roraima, norte cearense, noroeste cearense, oeste potiguar, central potiguar, leste maranhense, norte maranhense, norte do Amapá, oeste maranhense, metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe, nordeste paraense, sertões cearenses, norte piauiense, metropolitana de Belém, Marajó, leste potiguar, sul do Amapá, centro-norte piauiense e agreste potiguar.

Orientações

Entre as orientações emitidas pelo Inmet contra temporais estão:

Desligar aparelhos elétricos, quadro geral de energia;

Observar alteração nas encostas;

Permanecer em local abrigado;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteger seus pertences da água envoltos em sacos plásticos.

Para obter mais informações junto à Defesa Civil, a orientação é ligar para o telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros no telefone 193.

