Justiça concede habeas corpus a Deolane Bezerra, que deve deixar a cadeia a qualquer momento Irmã divulgou a informação nas redes sociais; mãe da influenciadora digital continuará presa Cidades|Do R7 09/09/2024 - 10h05 (Atualizado em 09/09/2024 - 10h41 ) ‌



Deolane foi presa no Recife, na última quarta-feira (4) Reprodução Instagram @dra.deolanebezerra

Daniele Bezerra, irmã de Deolane, divulgou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (9) que a Justiça concedeu um habeas corpus para a empresária e influenciadora. Com isso, Deolane pode deixar a prisão em Pernambuco a qualquer momento.

No vídeo, Daniele disse: “Meu povo, a gente tá indo buscar a Deolane agora lá na penitenciária do Bom Pastor. Saiu a decisão do Tribunal de Justiça, porém eles só deram prisão domiciliar e minha mãe vai continuar lá, o que é um absurdo. Eu espero o apoio de vocês na internet, nas ruas porque a minha mãe tá correndo risco de morrer lá dentro. A gente já tem os laudos. A gente já avisou e eles, mesmo assim, tão fazendo isso sem a minha mãe dever nada. É desumano, é ensurdecedor o silêncio desse país”.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Deolane foi presa na última quarta-feira (4) na praia de Boa Viagem, no Recife. Ela foi detida durante uma operação da Polícia Civil contra lavagem de dinheiro e divulgação de jogos online ilegais. A influenciadora, que é suspeita de participar do esquema, diz que é inocente. A mãe de Deolane, Solange Alves, também foi presa.

A polícia apreendeu joias, dinheiro e um carro de luxo de Deolane. O veículo estava em Barueri, na mansão onde a empresária mora, na Grande São Paulo.

A influenciadora divulgou em suas redes sociais duas cartas, escritas à mão, em que conta que está sendo perseguida e que não cometeu nenhum tipo de crime.

Assista à reportagem do Fala Brasil sobre a possível soltura de Deolane Bezerra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5