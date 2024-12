Justiça condena ex-PRF por morte de Genivaldo dos Santos em Sergipe Penas somadas chegam a 74 anos; homem foi morto após inalar gás lacrimogêneo em viatura Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 07/12/2024 - 08h50 (Atualizado em 07/12/2024 - 09h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso aconteceu em 2022, e julgamento durou 12 dias Reprodução/Record/Arquivo

Os ex-policiais rodoviários federais Paulo Rodolpho Nascimento, William Noia e Kleber Freitas foram condenados pela morte de Genivaldo Santos de Jesus na madrugada deste sábado (7). Em 2022, o trio trancou a vítima dentro do porta-malas de uma viatura da corporação e a asfixiaram com gás lacrimogêneo. A vítima pilotava uma moto sem capacete quando foi abordada na cidade de Umbaúba (SE). As penas variam entre 23 e 28 anos de prisão. O R7 tenta contato com a defesa dos citados.

Os jurados entenderam que Nascimento cometeu homicídio triplamente qualificado: por asfixia, por motivo fútil e sem chance de defesa para a vítima. Os jurados também entenderam que os outros réus não atuaram com dolo de matar. A análise passou para a competência do juiz, que concluiu pela condenação pelo crime de tortura com resultado de morte não intencional.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Relembre o caso

Genivaldo dos Santos, de 28 anos, foi abordado pela equipe da PRF nas margens da BR-101, em Umbaúba (SE), no dia 25 de março de 2022. Ele dirigia sem capacete e, mesmo sem esboçar resistência, foi derrubado, algemado e atacado com spray de pimenta pelos condenados. A vítima foi colocada na traseira da viatura, quando Paulo Rodolpho lançou uma granada de gás lacrimogêneo no veículo e forçou a porta, com ajuda de William Noia.

Diagnosticado com esquizofrenia, Genivaldo foi parado por não usar capacete ao dirigir moto Reprodução/Record/Arquivo

A ação resultou na morte de Genivaldo, que sofria de esquizofrenia. O caso teve repercussão mundial e resultou na demissão do trio, por determinação do Ministério da Justiça, em agosto de 2023. Os ex-policiais estão presos desde outubro de 2022.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Alta complexidade

O processo do Caso Genivaldo Santos foi incluído no Observatório de Causas de Grande Repercussão, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que acompanha situações concretas de alta complexidade, grande impacto e elevada repercussão ambiental, econômica e social, como os desastres com barragens em Mariana e Brumadinho (MG) e o incêndio na Boate Kiss em Santa Maria (RS), entre outros.

A pedido do procurador responsável pelo caso, integrantes do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri do MPF (Ministério Público Federal) participaram do julgamento. A equipe foi composta pelos procuradores Rômulo Almeida, titular do processo, e Eunice Dantas, de Sergipe, além de Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior e Polireda Madaly Bezerra de Medeiros, de Pernambuco, e Henrique Hahn Martins de Menezes, de Santa Catarina.