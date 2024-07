Lei estabelece regras para remarcação gratuita de ingressos para eventos no RS Texto abre margem para o reembolso dos valores, caso os prestadores não consigam oferecer as notas datas ou disponibilização de crédito

Texto foi publicado nesta segunda-feira Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

O governo federal publicou nesta segunda-feira (8) uma lei que estabelece que as empresas de eventos, reservas e serviços devem oferecer a remarcação dos ingressos de eventos que seriam realizados no Rio Grande do Sul, mas não aconteceram por conta das enchentes deste ano. Além disso, o consumidor pode receber créditos para uso ou abatimento na compra de outros serviços disponíveis no mesmo empreendimento. As operações devem ser gratuitas e poderão ser realizadas até 120 dias depois do término da vigência do estado de calamidade pública na região. Segundo a publicação, a ideia é uma medida para atenuar os efeitos econômicos decorrentes dos desastres naturais.

No caso do reembolso, ele deve acontecer caso o prestador de serviço fique impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou os créditos. Neste último caso, os valores devem ter validade até 31 de dezembro de 2025, e o depósito deve acontecer até seis meses após o decreto de emergência ambiental. As regras são validas para eventos como palestras, espetáculos, shows, rodeios, espetáculos musicais e de artes cênicas, entre outros.

A publicação estabelece que os fornecedores dos serviços não precisam ressarcir o consumidor, caso a solicitação seja feita fora do prazo estipulado. Já no caso dos artistas e outros profissionais contratados, a legislação afirma que a devolução do cachê não precisa ser feita de forma imediata, desde que os eventos sejam remarcados em até seis meses após o fim da calamidade pública na região.

Danos morais

O texto reforça que os eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos caracterizam hipótese de caso fortuito ou se força maior (veja diferença abaixo) e, por isso, não serão passíveis de reparação por dados morais, aplicação de multas ou imposição de penalidade, salvo seja provado que o fornecedor descumpra as regras estabelecidas na lei publicada nesta segunda.

Caso fortuito ou de força maior

Para o STJ (Superior Tribunal de Justiça), o caso fortuito ou de força maior é aquele que foi afetado por um fato inesperado, cujos efeitos não podiam ser previstos ou impedidos.” Para a Justiça, a caracterização do evento é muito relevante, pois a partir dessa definição é que se estabelecem os limites da responsabilização civil das empresas e as possíveis indenizações”, disse publicação no site oficial da Corte.