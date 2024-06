Incêndio destrói carros no pátio credenciado ao Detran, em Vespasiano (Grande BH) Bombeiros acreditam que as chamas teriam começado em uma área de mata às margens do terreno, se alastrando para os carros

Polícia Civil realizou uma perícia no local para apurar o que aconteceu Divulgação/Redes Sociais

Ao menos cinquenta carros foram destruídos por um incêndio, por volta de 15h30 deste domingo (30), no pátio credenciado ao Detran do bairro Angicos, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Não houve vítimas.

As informações são dos bombeiros e dão conta que as chamas teriam começado em uma área de mata, perto do pátio. As chamas, então, passaram para os veículos, sendo que alguns estariam abastecidos. Por conta de disso, o fogo se alastrou rapidamente, acompanhado de pequenas explosões.

Ao todo, seis viaturas dos bombeiros foram acionadas ao local, com apoio de equipes da Polícia Militar. Depois de quase 1h30, as chamas foram controladas, por volta das 17h. A Perícia da Polícia Civil foi chamada para apurar o que aconteceu.

Ainda de acordo com os bombeiros, há 1.300 carros no pátio e em um galpão que fica no mesmo terreno. Militares também informaram que não havia ninguém no local, apenas dois cães de guarda, que teriam escapado sem ferimentos.