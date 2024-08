Ministra das Mulheres reforça a importância da campanha ‘Feminicídio Zero’ Cida Gonçalves esteve no Nilton Santos, no último domingo (18), por conta da ação que chegou aos estádios de futebol Cidades|Do R7 20/08/2024 - 17h05 (Atualizado em 20/08/2024 - 17h13 ) ‌



A campanha pelo fim do feminicídio no país, lançada pelo Ministério das Mulheres no início deste mês, quer promover a conscientização sobre o tema e envolver toda a sociedade. Como prova disso, no último domingo (18), a ação chegou aos estádios de futebol do Rio de Janeiro em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

Antes do clássico entre Botafogo e Flamengo, os jogadores entraram em campo segurando uma faixa com a frase da campanha: “Feminicídio Zero - Nenhuma violência contra a mulher será tolerada”.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, esteve presente no estádio Nilton Santos e reforçou a importância da campanha.

“É uma ação da mobilização nacional do feminicídio zero, que envolve todos os times de futebol. Nós estamos valorizando e dizendo que ninguém pode violentar, agredir, xingar ou brigar com outras mulheres”, afirmou a ministra.

Jogadores exibiram faixa com frase da campanha “Feminicídio Zero – Nenhuma violência contra a mulher” Vítor Silva/Botafogo - 18.08.2024

“Essa é uma ação super importante, principalmente para os homens. Nós precisamos que os homens estejam mobilizados e estejam conosco. O estádio de futebol é o melhor espaço para fazer o debate sobre nenhuma tolerância com a violência contra as mulheres”, completou.

No dia do lançamento da ação contra o feminicídio, Cida chegou a destacar o crescente número de medidas protetivas expedidas em favor das mulheres vítimas de violência. A cada minuto, pelo menos uma medida protetiva é concedida pela Justiça. Nos últimos quatro anos, a média de medidas protetivas expedidas ficou em 500 mil por ano, sendo que em 2023 esse número chegou a 634,7 mil.