Desvios das linhas transversais da Carris em Porto Alegre

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) de Porto Alegre anunciou novos desvios nas linhas transversais da Carris, devido aos alagamentos. As mudanças afetam as linhas T1, T2, T2A, T3, T5, T7, T8, T11 e T12. Veja abaixo os detalhes dos desvios: Linha T1: Sentido Norte/Sul segue pela Borges até o Terminal Peri Machado. Sentido Sul/Norte, do Terminal Peri Machado pela Borges, Alter Sintra, Praia de Belas no corredor, Ipiranga, Borges e retoma itinerário normal. Linhas T2 e T2A: Sentido Sul/Norte parte da Peri Machado até a Luzitana. (T2A entra direto na Assis Brasil). Sentido Norte/Sul desvio na Assis Brasil com Luzitana, seguindo o itinerário inverso até Peri Machado. Linhas T3 e T8: Partem da Avenida Cristóvão Colombo entre Doutor Timóteo e Félix da Cunha, sentido zonas Sul e Leste, retomando itinerário normal a partir daí. Linha T5: Sentido Sul/Norte segue da Peri Machado pelo itinerário normal até Garibaldi, acessa Avenida Independência, Rua Ramiro Barcelos, Av. Cristóvão Colombo até o Viaduto José Eduardo Utzig. Sentido Norte/Sul inicia na Av. Dom Pedro II (próximo ao n° 285), acessa Av. Cristóvão Colombo até a Av. Benjamim Constant, segue o itinerário normal. Linha T7: Sentido Sul/Norte parte da Peri Machado, Av. Ipiranga até Av. João Pessoa, contorna UFRGS, Rua Engenheiro Luiz Englert, Av. Paulo Gama, Av. Osvaldo Aranha, retomando itinerário normal. Sentido Norte/Sul segue pela Av. Osvaldo, Sarmento, alça do Viaduto Dona Leopoldina, Av. João Pessoa, Av. Ipiranga, Borges, e itinerário normal. Linhas T11 e T12: Região Norte segue até o Viaduto José Eduardo Utzig (estação Sogipa) e retorna para a região Sul. Para mais detalhes e visualização dos desvios, acesse o mapa: https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792135528487231553 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792135532270473727 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792135536099971420 https://twitter.com/EPTC_POA/status/1792135540030013553