Esquema especial de trânsito e transporte para jogo entre Grêmio e Corinthians Para garantir a mobilidade urbana durante a partida entre Grêmio e Corinthians, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC)... Mobilidade Porto Alegre|Do R7 07/12/2024 - 16h09 (Atualizado em 07/12/2024 - 16h14 )

Porto Alegre, RS, 17/05/2023 - Linha de ônibus F04 FUTEBOL - Arena. Linha especial que leva torcedores para o estádio de futebol. Nas fotos, torcedores do Grêmio embarcando para a Arena. Fotos: Pedro Piegas / PMPA

Para garantir a mobilidade urbana durante a partida entre Grêmio e Corinthians, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) organizou um esquema especial de trânsito e transporte. O jogo acontece neste domingo, às 16h, na Arena do Grêmio, e a abertura dos portões está marcada para às 14h. Duas linhas de ônibus especiais foram ativadas para facilitar o acesso ao estádio. A linha F04 Futebol Arena e a linha T2.3 Transversal 2/Arena terão veículos partindo do Centro e do bairro Menino Deus, respectivamente. Após o jogo, veículos adicionais serão disponibilizados para o retorno dos torcedores. Agentes da EPTC estarão posicionados nas imediações do estádio desde as 8h para monitorar o trânsito, implementar bloqueios e minimizar impactos no tráfego local. A circulação será adaptada conforme a necessidade durante o evento esportivo.