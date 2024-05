Novos voos comerciais a partir da Base Aérea de Canoas

Alto contraste

A Fraport Brasil informou que está finalizando os preparativos para iniciar a operação de voos comerciais a partir da Base Aérea de Canoas, com o objetivo de garantir a infraestrutura e segurança necessárias. O ParkShopping Canoas será utilizado para procedimentos de segurança e embarque dos passageiros, que serão transportados via terrestre até a base aérea. Detalhes sobre horários de voos e rotas estarão disponíveis com as companhias aéreas e informações adicionais serão divulgadas em breve.