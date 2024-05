Trecho da BR-116 na Região Metropolitana de Porto Alegre é totalmente liberado para tráfego Após as recentes inundações que afetaram o Rio Grande do Sul, o trecho da BR-116, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi totalmente...

Após as recentes inundações que afetaram o Rio Grande do Sul, o trecho da BR-116, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi totalmente liberado para o tráfego. O último ponto interditado, localizado em Esteio, foi liberado depois que as equipes do DNIT concluíram a limpeza da pista, permitindo que os motoristas transitem com segurança. https://twitter.com/DNIToficial/status/1792598530638364831