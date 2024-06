1º Encontro Estadual de Carros Antigos em Lucas do Rio Verde

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, convida a população para prestigiar o 1º Encontro Estadual de Veículos Antigos. O evento é gratuito e está sendo realizado pela Associação Antigos Fortes LRV, em parceria com o Rotary Club e empresas privadas, com o objetivo de aprimorar a cultura do antigomobilismo no estado, aproximando a população de veículos que marcaram época.

