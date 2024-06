15º Festival de Artes Cênicas de Sorriso: Confira a programação completa

Começa neste domingo (09) o 15º Festival de Artes Cênicas de Sorriso (Faces) 2024. Realizado com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Esporte e Lazer – SECEL, via Edital de Seleção Pública n° 03/2022/SECEL – Viver Cultura, e da Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude (Semcultj) e da organização da Associação Cultural Ribalta Sorrisense, o festival bateu recorde de inscrições com 48 peças teatrais. As apresentações acontecem entre os dias 9 e 14 de junho, no Centro de Eventos Ari José Riedi, no bairro Rota do Sol, em Sorriso.

