2° Festival CirandaMundo: Inscrições abertas para oficinas e apresentações musicais em Cuiabá

Alto contraste

A+

A-

O 2° Festival CirandaMundo será realizado nos dias 1° e 5 de julho, em Cuiabá, com apresentações artísticas ao público e atividades de aperfeiçoamento para estudantes e profissionais da música. As inscrições estão abertas até 21 de junho para as capacitações. O evento é promovido pelo Governo de Mato Grosso, por meio do Edital Viver Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), e toda a programação é gratuita. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Prefeitura disponibiliza novas oportunidades de Licitação

• Inscrições para oficinas do 2° Festival CirandaMundo podem ser feitas até sexta-feira (21)

• Representantes de Sorriso participam da entrega da MT-140

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.