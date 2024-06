20 anos sem Brizola: a resistência democrática que marcou a história do Brasil O momento era de tensão total. Naquele 28 de agosto de 1961, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, foi correndo para...

Alto contraste

A+

A-

O momento era de tensão total. Naquele 28 de agosto de 1961, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, foi correndo para o porão do Palácio Piratini e fez um pronunciamento para uma rádio que a equipe montou de improviso. “Hoje, nesta minha alocução, tenho os fatos mais graves a revelar. O Palácio Piratini, meus patrícios, está aqui transformado em uma cidadela que há de ser heroica (…)”. Ele pedia resistência até o fim. Aquele seria um dos momentos que faria com que Brizola (1922 – 2004), que morreu há 20 anos, entrasse para a história brasileira. Segundo pesquisadores, ele foi responsável por evitar, via uma rede de rádios, que o golpe militar ocorresse naquele ano. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5

• Produção agroindustrial registrou o maior crescimento dos últimos 10 anos, segundo a FGV

• Palmeiras vence o Bragantino e cola na liderança do Brasileirão

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.