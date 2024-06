AACCMT: Transformando Big Mac em sorrisos

O McDia Feliz 2024 já começou e neste ano, a maior campanha em prol de crianças e adolescentes com câncer no Brasil, celebra 36 anos de história transformando Big Mac em sorrisos. E o McDia Feliz 2024 já tem data marcada: será no sábado, dia 24 de agosto. A ação beneficiará 80 projetos de 49 instituições em 41 cidades nas cinco regiões do país, todas dedicadas à oncologia pediátrica.

