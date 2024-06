Ação social para migrantes em Cuiabá: Dia do Imigrante em destaque

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, convida para o Dia D da 39ª Semana do migrante, que acontece nesta quinta-feira (20), das 9h às 17h, no Centro Pastoral para Migrantes. O evento é alusivo ao Dia do Imigrante, celebrado em 25 de junho, e está sob a coordenação da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos.

