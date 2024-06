Acordo histórico encerra conflito entre empresas de água mineral

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 6ª Promotoria de Justiça Cível – Tutela Coletiva do Consumidor, mediou tratativas entre as principais empresas de venda de água mineral do estado e celebrou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com as mesmas. O acordo marca o fim da chamada "guerra dos galões", um conflito que vinha afetando o direito à livre concorrência e o equilíbrio nas relações consumeristas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.