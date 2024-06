Agência Comunitária dos Correios chega para facilitar a vida dos moradores de São Cristóvão

Pensando em dar ainda mais acessibilidade para os moradores da Comunidade rural de São Cristóvão, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Governo e Administração, iniciou a operação da Agência Comunitária dos Correios na própria comunidade. Com essa unidade, a partir de agora os moradores do terão acesso às encomendas sem precisar ir até a área urbana da cidade.

