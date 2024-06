Agricultores familiares inovam com plantações de cacau e banana em áreas degradadas

No Dia Mundial do Meio Ambiente, agricultores familiares de Aripuanã, município localizado na região Noroeste de Mato Grosso, se destacam pela inovação sustentável com plantações no modelo agroflorestal. Seis produtores estão cultivando cacau e banana, de forma integrada, em áreas anteriormente utilizadas para pastagens e que agora estavam improdutivas e degradadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.