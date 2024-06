Alunos de Lucas do Rio Verde se destacam na Olimpíada Brasileira de Matemática Lucas do Rio Verde mais uma vez se destaca na Educação. Na tarde desta quarta-feira (19), os 13 alunos luverdenses que foram premiados...

Lucas do Rio Verde mais uma vez se destaca na Educação. Na tarde desta quarta-feira (19), os 13 alunos luverdenses que foram premiados na prestigiada Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP receberam, na sede da Prefeitura, suas medalhas da 18ª edição. Além deles, também foram premiados o professor de matemática Marcelo Hoffmann, as escolas municipais Eça de Queirós e Olavo Bilac e o campus de Lucas do Rio Verde do Instituto Federal Mato Grosso (IFMT) e a Secretaria Municipal de Educação.

